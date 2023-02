Si attiva quella di crisi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si attiva quella di crisi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : UNITÀ

Significato/Curiosita : Si attiva quella di crisi La crisi dei missili di Cuba, meno nota come crisi di ottobre (in spagnolo Crisis de Octubre) o crisi dei Caraibi (in russo: , traslitterato: Karibskij krizis), fu un confronto tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione Sovietica in merito al dispiegamento di missili balistici sovietici a Cuba in risposta a ... l'Unità è un quotidiano politico italiano, fondato il 12 febbraio 1924 da Antonio Gramsci. Storico quotidiano comunista italiano e giornale del PCI, successivamente ha abbracciato gradualmente posizioni più moderate e riformiste in seguito alle evoluzioni del partito di riferimento, spostandosi progressivamente su posizioni socialiste democratiche, socialdemocratiche e, infine, socio-liberali. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

Altre Definizioni per: attiva; quella; crisi; Detto: La fame e cattiva _; Cattiva d animo; Un erba... cattiva ; Cattiva d animo; quella a calice e svasata; Era terribile quella di Giove; Tipo di repubblica come quella italiana; In quella di Sherwood vi si nascondeva Robin Hood; Cadono in seguito a una crisi ; Il bordo... di una crisi di nervi; Una vittima della crisi ; Falsità, ipocrisi a; Cerca nelle Definizioni