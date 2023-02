È attaccato alla sua terra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È attaccato alla sua terra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CONTADINO

Significato/Curiosita : e attaccato alla sua terra Terra amara (Bir Zamanlar Çukurova) è un serial televisivo drammatico turco composto da 141 puntate suddivise in quattro stagioni, trasmesso su ATV dal 13 settembre 2018 al 16 giugno 2022. L'agricoltore (femminile, non comune, agricoltrice) è una persona che esercita un'attività nell'agricoltura, come responsabile della gestione o come lavoratore, specializzato nella coltivazione di frutta, verdura, cereali e altre piante variamente utili, in base alle caratteristiche climatiche e del terreno. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

