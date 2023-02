Assomiglia alla nutria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Assomiglia alla nutria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CASTORO

Significato/Curiosita : Assomiglia alla nutria Questa lista comprende i personaggi della serie di videogiochi di Sonic. I castori (Castor Linnaeus, 1758) sono un genere di roditori semiacquatici, unici rappresentanti viventi della famiglia dei castoridi (Castoridae, un tempo molto più diffusa), noti per l'abilità con la quale costruiscono dighe. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

Altre Definizioni per: assomiglia; alla; nutria; Un alieno che ci assomiglia ; Rassomiglia all Italia; assomiglia no ai conigli; assomiglia no ai larici; Lo provoca alla testa un bicchiere di vino di troppo; L indimenticata Falla ci di Intervista con la storia; Il Walla ch che fu un noto attore; Stampato dalla zecca; nutria ; Cerca nelle Definizioni