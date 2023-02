Assoluta supremazia di uno Stato - Cruciverba

Lo Stato è l'organizzazione politica e giuridica di una comunità stabilmente stanziata su un territorio. In quanto autorità che governa un territorio e una popolazione, lo Stato costituisce un ordinamento giuridico a base territoriale. Inoltre, secondo una concezione diffusa, l'ordinamento posto e garantito dallo Stato, o con cui lo Stato si identifica, è altresì sovrano perché indipendente sul piano esterno e supremo su quello interno.

L'egemonia (in greco antico: eµa, heghemonìa = comando, primato) era, nell'antica Grecia, l'importanza preminente di uno stato all'interno di una lega (come Atene nella Lega delio-attica, Tebe nella lega beotica e Sparta nella lega peloponnesiaca) o di un'alleanza fra stati (come Sparta nella seconda guerra persiana).