Apparecchi antincendio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Apparecchi antincendio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : SCHIUMOGENI

Significato/Curiosita : Apparecchi antincendio Per prevenzione e protezione incendi si intendono gli studi e le pratiche volti a prevenire e mitigare gli effetti indesiderati di incendi potenzialmente distruttivi. La fluorite, chiamata anche fluorina o spatofluore, è un minerale molto comune composto da fluoruro di calcio. È il più importante dei minerali fluorurati. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

