Antico nome della Sicilia - Cruciverba

La storia della Sicilia, l'isola più grande del mar Mediterraneo per superficie e popolazione, è stata influenzata dai tanti gruppi etnici che sono passati sul suo territorio ma deve la sua cultura ai Normanni, popolo proveniente dal Nord Europa, che creò la Sicilia e i Siciliani come li conosciamo oggi. Grazie alla sua posizione geografica, essa ha rivestito un ruolo di grande importanza negli eventi storici che hanno avuto come protagonisti i popoli del Mediterraneo e d’Europa. ...

La trinacria in araldica è una testa femminile con tre gambe piegate (triscele) da essa moventi.