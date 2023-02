Un antica nave a vela - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un antica nave a vela. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : GALEA

Significato/Curiosita : Un antica nave a vela Il Dhoni (dhivehi: Doni) è un'imbarcazione multiuso con o senza vela latina tipica delle isole Maldive e di Sri Lanka. La galea o galera è un tipo di nave da guerra e da commercio spinto completamente dalla forza dei remi e talvolta dal vento, grazie anche alla presenza di alberi e vele. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

