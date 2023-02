Andati... con il poeta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Andati... con il poeta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ITI

Significato/Curiosita : Andati... con il poeta Dante Alighieri, o Alighiero, battezzato Durante di Alighiero degli Alighieri e anche noto con il solo nome Dante, della famiglia Alighieri (Firenze, tra il 14 maggio e il 13 giugno 1265 – Ravenna, notte tra il 13 e il 14 settembre 1321), è stato un poeta, scrittore e politico italiano. Sigle Istituto Tecnico Industriale Codici ITI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Itambacuri (Brasile) Mitologia Iti (mitologia) – Figlio di Tereo e Procne Botanica Iti (botanica) – genere di piante della famiglia delle Brassicaceae Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

Altre Definizioni per: andati; poeta; andati in breve; Modesti o trasandati ; Razzi telecomandati ; andati sotto i ferri; Antico poeta tragico greco; Il poeta di Fratelli d Italia; Lo Scialoja pittore e poeta ; Prontuari per poeta stri; Cerca nelle Definizioni