C è anche quello d arte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: C è anche quello d arte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : FIGLIO

Significato/Curiosita : C e anche quello d arte La cosiddetta arte plebea fu uno dei filoni fondamentali dell'arte romana, accanto a quello più aulico dell'arte patrizia. Si tratta di un nome coniato dallo storico dell'arte romana Ranuccio Bianchi Bandinelli. Figlio (dal latino filius) è la creatura umana rispetto a coloro che lo hanno generato. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

Altre Definizioni per: anche; quello; arte; Alcune contengono anche il pepe; Si può seguirlo anche stando fermi; Un anche ... abbreviato; È detto anche cavia; quello di chiuso è sgradevole; Era dolce e novo quello di Dante; Ogni anno a Torino si tiene quello del libro; Nell università c è quello accademico; La regina delle carte ; Punge da una sola parte ; Il Marte greco; Il parente... senza parte ; Cerca nelle Definizioni