Ampia stanza disadorna - Cruciverba

L'Annunciazione della cella 3 è uno degli affreschi di Beato Angelico che decorano il convento di San Marco a Firenze. Misura 187x157 cm e si tratta di una delle opere sicuramente autografe del maestro, risalente al 1438-1440.

La battaglia di Camerone fu uno scontro armato avvenuto in Messico che coinvolse la Legione straniera francese, durante l'intervento francese in Messico che, dal 1861 al 1867, portò Massimiliano d'Asburgo a regnare in quel Paese fino alla sua fucilazione in seguito alla sconfitta delle truppe francesi da parte di Benito Juárez.