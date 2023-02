Amò Leandro - Cruciverba

Ero e Leandro sono i protagonisti di una struggente storia d'amore giunta sino a noi attraverso due autori classici: Publio Ovidio Nasone, poeta latino del I secolo d.C.; e Museo Grammatico, autore greco del V/VI secolo d.C.

L'amore appassionato fra i due e il tragico epilogo della vicenda hanno nel tempo ispirato vari autori i quali hanno rivisitato il mito arricchendolo via via di pathos, levigandone le vicende e accrescendone il dramma. In tempi e luoghi diversi, ...

Sigle

European Radiocommunications Office

Codici

ero – codice ISO 639-3 della lingua horpa

Mitologia

Ero – figura della mitologia greca

Persone

ERO (Ever Rocking On), pseudonimo di Dominique Philbert, graffiti artist dell'avanguardia newyorkese dei primi anni '80

Teatro

Ero (Hero) – personaggio di Molto rumore per nulla di William Shakespeare

Zoologia