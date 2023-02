Allegri, di buon umore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Allegri, di buon umore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : GAI

Significato/Curiosita : Allegri di buon umore In psichiatria e psicologia clinica con il termine disturbo dell'umore si designa la vasta classe di disturbi psicopatologici e sintomi che consistono in alterazioni o anomalie del tono dell'umore dell'individuo, che siano di entità tale da causare alla persona problemi o disfunzioni persistenti o ripetute oppure disagio marcato nonché disadattamento alle condizioni ambientali di vita con ... Gaetano Mattiolo, detto Gai (Roma, 23 dicembre 1968), è uno stilista italiano. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

