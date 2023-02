Affetto e stima reciproca - Cruciverba

Corrado Cattani

Corrado Cattani è interpretato da Michele Placido. Sposato con Else, giovane pittrice di nazionalità francese che sarà poi uccisa in un agguato il cui obiettivo era lo stesso Corrado, e padre della piccola Paola, morta quattordicenne (in un incidente per strada) dopo essere stata rapita e violentata dalla mafia, Corrado assisterà alla morte dei suoi cari e dei suoi amici, ma nonostante ciò riuscirà a trovare la forza di reagire e ...

Con il termine amicizia si indica un tipo di relazione interpersonale, accompagnata da un sentimento di fedelt√† reciproca tra due o pi√Ļ persone, caratterizzata da una carica emotiva. In tutte le culture, l'amicizia viene percepita come un rapporto basato sul rispetto, la sincerit√†, la fiducia, la stima e la disponibilit√† reciproca. Il tema dell'amicizia √® al centro di innumerevoli opere dell'arte e dell'ingegno; fu trattato in filosofia da Aristotele e Cicerone ed √® oggetto di canzoni, testi letterari, opere filmiche e via dicendo. Il suo opposto √® l'inimicizia.