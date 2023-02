Adesivo per vetrai - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Adesivo per vetrai. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MASTICE

Significato/Curiosita : Adesivo per vetrai L'inglesina è una griglia che viene inserita in un serramento a fini estetici. Suddivide il vetro in riquadri di dimensioni variabili a seconda della richiesta, di solito aventi l'altezza maggiore della larghezza. È particolarmente diffusa nel Nord Europa e nel Nord America, specialmente nelle finestre a saliscendi. Il mastice è un tipo di colla liquida, di vario impiego, prodotto originariamente dalla resina del lentisco disciolta in trementina. Le sue versioni moderne sono utilizzate per un'ampia varietà di scopi, domestici e industriali. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

Altre Definizioni per: adesivo; vetrai; Sigillate con un potente adesivo ; L adesivo medico; Può essere isolante, da pacchi e adesivo ; adesivo per il legno; Li usano i vetrai ; Le taglia il vetrai o; Una colla del vetrai o; Cerca nelle Definizioni