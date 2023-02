Acqua : idro = vita : _ - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Acqua : idro = vita : _. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : BIO

Significato/Curiosita : Acqua : idro = vita : La politica dell'acqua è l'attività di pianificare, sviluppare, distribuire e ottimizzare le risorse idriche. Codici BIO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Bilbao (Spagna)

bio – codice ISO 639-3 della lingua nai bip Geografia Bio – comune del Lot (Francia) Persone Bio (Williams Silvio Modesto Verísimo) – calciatore brasiliano Julius Maada Bio – politico sierraleonese Videogiochi Bio – attacco velenoso comune a tutta la serie videoludica di Final Fantasy

– attacco velenoso comune a tutta la serie videoludica di Final Fantasy Bio – attacco solitamente velenoso comune alla gran parte dei videogiochi di ruolo, soprattutto RPG a turno Altro Bio – album di Chuck Berry del 1973

– album di Chuck Berry del 1973 bio., (Blenale Industrijskega Oblikovanja): biennale di disegno industriale di Lubiana Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

