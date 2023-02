Un acqua frizzante - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un acqua frizzante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : SODA

Significato/Curiosita : Un acqua frizzante L'acqua gassata, spesso denominata acqua frizzante o acqua gasata, è acqua potabile nella quale è stata immessa anidride carbonica. Costituisce la base di molte bevande analcoliche dette soft drink (mentre per i cocktail si preferisce la più forte acqua di Seltz). Chimica Soda – nome in disuso del sale carbonato di sodio

– nome in disuso del sale carbonato di sodio Soda caustica – nome commerciale della base idrossido di sodio Altro Soda – bevanda analcolica gassata

– bevanda analcolica gassata Soda – acqua frizzante usata come digestivo o ingrediente

– acqua frizzante usata come digestivo o ingrediente Antonio Soda – allenatore e calciatore italiano

– allenatore e calciatore italiano Antonio Soda – magistrato e politico italiano Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «soda» Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 febbraio 2023

