Lo è l acciaio che non arrugginisce - Cruciverba

Una molla è un corpo capace di allungarsi se gli viene applicata una determinata forza, e in seguito tornare alla propria forma naturale. È un oggetto di tipo elastico, generalmente fabbricato in acciaio, usato e ottimizzato per accumulare energia meccanica. Nella meccanica classica, la molla ideale viene adottata per lo studio dell'oscillatore armonico.

L'acciaio inossidabile è caratterizzato da una maggiore resistenza alle ossidazioni e alla corrosioni, rispetto al comune acciaio non legato (anche detto acciaio al carbonio). Altri termini comunemente usati e sinonimi, sono: Acciaio Inox (dal francese acier inoxydable), Stainless Steel (dall'inglese acciaio senza macchia) e Rostfrei Stahl (dal tedesco acciaio senza ruggine).