Si abbarbica sotto terra - Cruciverba

Botanica

Radice – in botanica, parte del vegetale con il compito di assorbire sostanze, minerali e acqua

Matematica e informatica

Radice o Root – in informatica, punto iniziale del file system

o – in informatica, punto iniziale del file system Radice o Root – nella teoria dei grafi, primo nodo di un albero

o – nella teoria dei grafi, primo nodo di un albero Radice – in matematica, simbolo utilizzato per raffigurare l'operazione di radicale

– in matematica, simbolo utilizzato per raffigurare l'operazione di radicale Radice o radicale – in matematica, inverso dell'elevamento a potenza

o – in matematica, inverso dell'elevamento a potenza Radice – in matematica, soluzione di un'equazione

Persone

Carlo Radice – calciatore italiano

– calciatore italiano Evasio Radice (1794-1855) – patriota e politico italiano

(1794-1855) – patriota e politico italiano Luigi Radice – calciatore e allenatore italiano

– calciatore e allenatore italiano Mario Radice – pittore astrattista italiano

– pittore astrattista italiano Raul Radice – scrittore italiano

– scrittore italiano Ruggero Radice – calciatore italiano

– calciatore italiano Teresa Radice – fumettista italiana

Altro

Radice – in linguistica, parte invariante di una declinazione

– in linguistica, parte invariante di una declinazione Radice – in odontoiatria, parte del dente non visibile

– in odontoiatria, parte del dente non visibile Radice – album di Enzo Gragnaniello del 2011

