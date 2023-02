La famiglia de Medici l esercito su Firenze - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La famiglia de Medici l esercito su Firenze. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SIGNORIA

Significato/Curiosita : La famiglia de medici l esercito su firenze

cosimo i de' medici (firenze, 12 giugno 1519 – firenze, 21 aprile 1574) è stato il secondo... signoria fondiaria – nel sistema feudale medievale, l'autorità di un vassallo, valvassore o valvassino sul proprio feudo signoria di banno (o signoria...

Altre Definizioni per: famiglia; medici; esercito; firenze; L Ettore regista de La famiglia ; Lo zio calvo della famiglia Addams; Patrick in famiglia ; Jonathan __, scrittore inglese, La famiglia Winshaw; Danno da fare ai medici ; Una boccetta per profumi o medici nali; Diffusa pianta medici nale con le foglie a cuore; medici specialisti... popolarmente accorciati; Un pezzo grosso dell esercito ; Un soldato del nostro esercito con la penna nera; Quelle dell esercito britannico erano rosse; I soldati dell esercito ; Il porticato in Piazza della Signoria, a firenze ; Il suo campanile è a firenze ; firenze ; Signoreggiavano a firenze ; Cerca nelle Definizioni