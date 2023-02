Una faccina come :-) - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una faccina come :-). Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : EMOTICON

Significato/Curiosita : Una faccina come :-)

Alludere a una bocca più piccola e «carina», come nel caso di (^.^). in alternativa, la faccina può essere digitata senza né naso né bocca, come in (^^)... Un'emoticon le emoticon, dette anche faccine o smiley, sono riproduzioni stilizzate di quelle principali espressioni facciali umane che esprimono un'emozione... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 21 febbraio 2023

