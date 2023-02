Sono segnati da una rosa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono segnati da una rosa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : VENTI

Significato/Curiosita : Sono segnati da una rosa

Il nome della rosa (the name of the rose) è un film del 1986 diretto da jean-jacques annaud. scritto da andrew birkin, gérard brach, howard franklin e... Disambiguazione – "venti" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi venti (disambigua). venti (cf. latino viginti, greco es) è il numero... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 21 febbraio 2023

Altre Definizioni per: sono; segnati; rosa; Nelle batterie ci sono quelli di litio; Lo sono i dati disponibili in Internet; Lo sono i discorsi non chiusi tra virgolette; Ci sono da tavola e da vino; Gianna Nannini canta quelli disegnati sui metrò; Nei prezzi, vengono segnati dopo la virgola; Interpretano i ruoli che vengono loro assegnati ; I rifornimenti assegnati ; Desiderosa , avida; L agrume di cui esiste una varietà rosa ; Breve poesia amorosa ; Dal suo aroma prende il nome una rosa ; Cerca nelle Definizioni