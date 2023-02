La repubblica con capitale Damasco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La repubblica con capitale Damasco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SIRIA

Città capitali, con funzioni differenti. la capitale più a sud è wellington (nuova zelanda) la capitale più a nord è reykjavík (islanda). (nuuk, la capitale... Altri significati, vedi siria (disambigua). coordinate: 35°13'n 38°35'e / 35.216667°n 38.583333°e35.216667; 38.583333 la siria (in arabo: , suriya)... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 21 febbraio 2023

Altre Definizioni per: repubblica; capitale; damasco; Tipo di repubblica come quella italiana; Il primo presidente della repubblica Italiana; Una repubblica marinara; Vi risiede il Presidente del la repubblica ; Ha per capitale Augusta; La capitale hawaiana; La capitale nordafricana di cui è famosa la Casbah; Ha per capitale Dili; Il Santo convertitosi sulla via di damasco ; Antica donna di damasco ; I nativi di damasco ; Adepti di una setta nata a damasco nel II secolo; Cerca nelle Definizioni