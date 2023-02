Lo è il quark o il bosone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è il quark o il bosone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Lo e il quark o il bosone

In fisica delle particelle, il quark (afi: /'kwark/; simbolo q) è una particella elementare, costituente fondamentale della materia. a causa di un fenomeno... Delle particelle elementari in fisica delle particelle una particella elementare è una particella subatomica indivisibile non composta da particelle più...