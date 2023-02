Le preposizioni come in - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le preposizioni come in. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PROPRIE

Significato/Curiosita : Le preposizioni come in

Mentre le preposizioni articolate formate col per sono oggi desuete. forme scisse delle altre preposizioni articolate (come a lo, a gli, su le ecc.) erano... Deve essere mantenuta finché le azioni proprie non sono vendute o annullate. si parla di riserva per azioni proprie in portafoglio, imputata a bilancio nel... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 21 febbraio 2023

Altre Definizioni per: preposizioni; come; Avvolta come una mummia; Ha come protagonista un solo personaggio; Ha come simbolo la lettera F; Tipo di repubblica come quella italiana; Cerca nelle Definizioni