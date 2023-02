Non fa sbattere l uscio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non fa sbattere l uscio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : FERMAPORTA

Significato/Curiosita : Non fa sbattere l uscio

Bere 3 fresche 81 sode 53 in padella 75 rompere 57 sbattere 58 uragano 16 urlo 24 usciere 22 uscio 4 uscire 80 usignolo 17 utero 4 uva 20 bianca 32 nera... Suo padre per un comune cristallo nero, fu usato per anni in casa come fermaporta. soltanto in seguito, ad un esame specifico più attento, si scoprì trattarsi... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 21 febbraio 2023

Lo sbattere delle onde contro lo scafo; Impedisce all uscio di sbattere ; Urtare, sbattere ; Si usano per sbattere le uova; L uscio della chiesa; Il guscio che protegge lo smartphone; Il guscio del telefonino; Una spranga per l uscio ;