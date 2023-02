Un elenco di chi aspetta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un elenco di chi aspetta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : LISTA D ATTESA

Significato/Curiosita : Un elenco di chi aspetta

Voce principale: un posto al sole (soap opera). questa voce contiene un elenco dei personaggi della soap opera un posto al sole. sono elencati gli attuali... Disambiguazione – se stai cercando l'album di gianni dei, vedi lista d'attesa (album). lista d'attesa (lista de espera) è un film del 2000 diretto da juan carlos... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 21 febbraio 2023

Altre Definizioni per: elenco; aspetta; Mailing __, elenco di indirizzi; L elenco dei capitoli; L elenco dei capitoli di un libro; L elenco dei regali agli sposi; aspetta ndo __, a teatro; Regalo inaspetta to durante un ballo fra; Più di quanto ci si aspetta sse; aspetta per un pezzo prima di fare la mossa; Cerca nelle Definizioni