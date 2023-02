Si dice di banchetto con molte portate - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si dice di banchetto con molte portate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : LAUTO

Significato/Curiosita : Si dice di banchetto con molte portate

Un banchetto che ha preparato per il giorno successivo. dice al re che rivelerà la sua richiesta al banchetto. durante il banchetto, il re ripete di nuovo... Un calciatore militante in una squadra di provincia, si vede offrire un lauto contratto da flavia peruzzi, presidentessa di una squadra di serie c, la... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 21 febbraio 2023

Altre Definizioni per: dice; banchetto; molte; portate; Si dice di somma trascurabile; Temono il codice ; Cade il 25 dice mbre; Lo dice chi non ha capito; banchetto di fine anno; Il banchetto di Natale; Lauto banchetto della sera del 24 dicembre; Classico banchetto ; Che possiedono molte conoscenze; Gli alberi di molte spiagge; Ammanta molte colline scozzesi; Si gira con molte comparse; portate via al proprietario; A volte sono aerotrasportate ; Riportate in salute; Le portate dei cannoni; Cerca nelle Definizioni