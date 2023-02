Si conserva in barattoli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si conserva in barattoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : MARMELLATA

Significato/Curiosita : Si conserva in barattoli

barattoli utilizzati per conservare alimenti. un barattolo è un recipiente rigido, di forma approssimativamente cilindrica, dotato di un'ampia apertura... Disambiguazione – "marmellata #25" rimanda qui. se stai cercando il singolo di cesare cremonini, vedi marmellata 25. la marmellata è la mescolanza, portata... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 21 febbraio 2023

