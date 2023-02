La condanna più severa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La condanna più severa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : PENA CAPITALE

Significato/Curiosita : La condanna piu severa

Devota cristiana sotto la disciplina severa e punitiva di suo padre, inizia a predicare che l'alcol e il gioco d'azzardo sono contro la parola di dio. il suo... Sentenze capitali dello stato pontificio la pena di morte litografia provocatoria contro la condanna capitale félicien rops, 1891, lacma la pena di morte... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 21 febbraio 2023

Altre Definizioni per: condanna; severa; La dottrina eretica condanna ta dal Concilio di Nicea del 325; Il Pontefice che fece processare e condanna re Galileo; Una condanna di carattere politico; Nel Medioevo erano condanna ti al rogo; Una severa lezione; Caratterizza chi persevera ; La persevera nza di chi tiene duro; Ferma persevera nza; Cerca nelle Definizioni