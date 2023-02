Caratterizza i liquidi meno viscosi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Caratterizza i liquidi meno viscosi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Caratterizza i liquidi meno viscosi

Via via i minerali più femici, come l'olivina. sono magmi ricchi di silicio e spesso di acqua. di conseguenza, risultano particolarmente viscosi e tendono... Liquido-cristallino ed in esso sono immerse numerose proteine, che grazie alla fluidità della componente lipidica presentano un notevole grado di mobilità; ad...