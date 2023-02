Canti popolareschi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Canti popolareschi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BALLATE

Significato/Curiosita : Canti popolareschi

1490 che fa parte dei canti carnascialeschi (canti di carnevale) di lorenzo il magnifico: ha vari aspetti di tipo popolaresco con la presenza di figure... Reinventò la ballata scrivendo per primo la composizione per pianoforte senza riferirsi ad alcun testo letterario. le sue quattro ballate ballata n. 1 op.... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 21 febbraio 2023

