Avvolta come una mummia - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : FASCIATA

Significato/Curiosita : Avvolta come una mummia

Ramesse ii mummia dalla collezione egizia del british museum la mummia di ötzi conservata al museo archeologico dell'alto adige una mummia (dall'arabo... Ed inizio giugno. se ne conoscono due sottospecie: a. fasciata fasciata vieillot, 1822 a. fasciata renschi (stresemann, 1932) è diffusa in africa, europa... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 21 febbraio 2023

Altre Definizioni per: avvolta; come; mummia; È avvolta dalla crosta; Le preposizioni come in; Ha come protagonista un solo personaggio; Ha come simbolo la lettera F; Tipo di repubblica come quella italiana; Ne ha tre la mummia ; Cerca nelle Definizioni