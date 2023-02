Aprirsi con un amico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Aprirsi con un amico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : CONFIDARSI

Significato/Curiosita : Aprirsi con un amico

Figlio di un ricco avvocato. nel corso del tempo, riuscirà ad aprirsi e ad esprimersi, vincendo anche l'oppressione del padre. si fidanzerà con pin. chicca... Trova in thomas, suo coetaneo e miglior amico, l'unica persona con cui confidarsi. il comportamento distaccato del padre andrà ad accentuarsi quando egli... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 21 febbraio 2023

