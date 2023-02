Le aperture da cui fuoriescono gli zampilli delle balene - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le aperture da cui fuoriescono gli zampilli delle balene. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SFIATATOI

In biologia lo sfiatatoio è l'organo respiratorio dei cetacei con funzione simile alle narici da cui prende origine e con cui è quindi omologo. si trova... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 21 febbraio 2023

Altre Definizioni per: aperture; fuoriescono; zampilli; delle; balene; Le aperture che mettono in comunicazione naso e faringe; aperture nelle mura; aperture o finestre sul tetto atte a illuminare; aperture nel tetto; Le parti delle canne fumarie che fuoriescono dal tetto; fuoriescono dal cratere vulcanico; Ha zampilli ornamentali; Emette zampilli ; Si applicano sotto i piedi delle sedie; Tecnica di misurazione delle distanze; I poli positivi delle pile; Molluschi che rodono le carene delle barche; Lamine nella bocca delle balene ; Il ferro a uncino usato per la caccia delle balene ; Le... narici delle balene ; Mammiferi come le balene e i delfini;