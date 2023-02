Vendevano generi coloniali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vendevano generi coloniali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : DROGHIERI

Significato/Curiosita : Vendevano generi coloniali

Costruivano e riparavano i beni necessari alle famiglie contadine. negozi che vendevano manufatti inglesi come stoffe, utensili in ferro, e vetri per finestre... Nell'east end di londra, venne fondato nel 1834 da charles henry harrod, un droghiere proveniente dall'essex. nel 1849 il magazzino venne trasferito nell'elegante... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 20 febbraio 2023

Altre Definizioni per: vendevano; generi; coloniali; È meno generi co di un; Può essere sui generi s; generi necessari per vivere; I generi di maggior consumo; L Etiopia per i coloniali sti europei; Cerca nelle Definizioni