Una verdura da pinzimonio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una verdura da pinzimonio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SEDANO

Significato/Curiosita : Una verdura da pinzimonio

Fondare un improbabile partito del pinzimonio, che divenne anche oggetto di una canzone composta da nicola piovani. pinzimonio, in treccani.it – vocabolario... Disambiguazione – "sedano" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi sedano (disambigua). il sedano (apium graveolens l.) è una specie erbacea... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 20 febbraio 2023

Vai agli ultimi Twett sulla Soluzione : SEDANO Rita_Mrtnz : RT @paolaromano60: #PíldorasdeItaliano. Caponata di melanzane. 1melanzana, 120 g olio evo, 1 sedano,1 cipolla, 400 g pomodori, 1 peperone… - giancarlosarto7 : RT @Alice24871717: una minestrina una candela all'argan un po' di sedano crudo in pinzimonio. e tanta voglia di fusare tra le tue braccia d… - SILVIAMARTINAR1 : RT @paolaromano60: #PíldorasdeItaliano. Caponata di melanzane. 1melanzana, 120 g olio evo, 1 sedano,1 cipolla, 400 g pomodori, 1 peperone… - Lenich7 : RT @paolaromano60: #PíldorasdeItaliano. Caponata di melanzane. 1melanzana, 120 g olio evo, 1 sedano,1 cipolla, 400 g pomodori, 1 peperone… - myweibar : Se vai a prenderti dei #raviolicinesi da Mywèi, ne prendi uno anche per me A forza di mangiare solo sedano mi è… -

Altre Definizioni per: verdura; pinzimonio; Terreni a frutta e verdura ; Si nutre solo di verdura ; Terreni coltivati a verdura ; Una verdura vitaminica; È ottimo in pinzimonio ; Cerca nelle Definizioni