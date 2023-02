Tortura l innamorato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tortura l innamorato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : GELOSIA

Significato/Curiosita : Tortura l innamorato

Episcopi et martiri (bhl 8460), ci narra alcuni particolari del martirio: la tortura, la decapitazione notturna e di nascosto, la sepoltura a terni ad opera... Sostengono che la gelosia è presente in tutte le culture. tuttavia, altri affermano che la gelosia è un'emozione specifica della cultura. la gelosia può essere... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 20 febbraio 2023

Altre Definizioni per: tortura; innamorato; Una... tortura del dentista; Godono a tortura re; tortura rsi, affliggersi; Fu tortura to dai Cartaginesi; Tradiscono f innamorato ; Il classico innamorato nella commedia dell arte; L innamorato inglese; Ha svenevoli atteggiamenti da innamorato ; Cerca nelle Definizioni