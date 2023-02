La torre su cui sale il muezzin - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La torre su cui sale il muezzin. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MINARETO

Significato/Curiosita : La torre su cui sale il muezzin

Turistici di rabat. la torre non ha scale, ma una rampa, che avrebbe consentito al muezzin di salire a cavallo in cima alla torre per intonare l'invito... Ha sei. la kutubiyya, o minareto della moschea della kutubiyya, di marrakesh (marocco), età almohade (xii secolo). tale minareto funse da prototipo per... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 20 febbraio 2023

