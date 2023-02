Il terminale che cattura le immagini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il terminale che cattura le immagini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SCANNER

Significato/Curiosita : Il terminale che cattura le immagini

Lo strumento di cattura, anche detto snipping tool è un software freeware di microsoft per la creazione di screenshot disponibile a partire dal sistema... scanner – dispositivo che digitalizza immagini scanner – programma per la sicurezza informatica scanner – componente di un compilatore scanner – ricevitore... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 20 febbraio 2023

