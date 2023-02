__ Straniera, corpo militare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: __ Straniera, corpo militare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : LEGIONE

Significato/Curiosita : Straniera corpo militare

Significati, vedi legione straniera (disambigua). una legione straniera è un corpo militare composto in gran parte da stranieri che non sono di norma sudditi... legione era il morale dei soldati, consolidato dalla consapevolezza che ciascun uomo doveva contare sull'appoggio del compagno, prevedendo la legione... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 20 febbraio 2023

Vai agli ultimi Twett sulla Soluzione : LEGIONE LaBombetta76 : @EugenioMantova @giusbrindisi @radiosilvana SIAMO LEGIONE - Vito59339482 : @DottFrasier @dottorbarbieri Visto che la Meloni sta facendo il giro dei camerati premier nazifascisti, i polacchi… - horion43 : @LBasemi La 20^ div. Waffen Grenadier SS (1a estone) fu attivata il 24 gennaio 1944. Molti militari provenivano da… - mdn_pessoa : @ASRomaFemminile Sempre così, partita dopo partita, come una Legione Romana che procede in formazione a testuggine - talleyrandperi1 : @AdrianaSpappa Tipo questi Ops! No…questi sono i neonazisti russi del gruppo Rusich e della Legione Imperiale Russ… -

Altre Definizioni per: straniera; corpo; militare; Può perderla chi ne acquista una straniera ; straniera ; Fuggiasco in terra straniera ; Un modo di lavorare in una casa straniera ; Nel corpo della seppia; Relativa al corpo umano; Incorpo rea, evanescente; Assorbire incorpo rando; militare imbarcato; Un grave reato militare ; Quello di coscienza rifiutava il servizio militare ; Il capo militare fra i Cosacchi; Cerca nelle Definizioni