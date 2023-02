Steppa equatoriale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Steppa equatoriale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SAVANA

Significato/Curiosita : Steppa equatoriale

taiga foresta decidua steppa e prateria foresta pluviale temperata foresta pluviale equatoriale foresta e macchia mediterranea... savana africana (parco nazionale del tarangire, tanzania) tappeto di triodia spp. nella savana dell'australia centrale la savana è un bioma terrestre soprattutto... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 20 febbraio 2023

