Ci sono da tavola e da vino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ci sono da tavola e da vino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : UVE

Significato/Curiosita : Ci sono da tavola e da vino

Il vino da tavola è un termine enologico che indica sia la tipologia del vino sia il livello di qualità nella classificazione dei vini. negli stati uniti... Unione vegetariana europea uve – codice aeroportuale iata dell'aeroporto ouloup, ouvéa, nuova caledonia uve – codice iso 639-3 della lingua uveana occidentale... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 20 febbraio 2023

