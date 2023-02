Ci sono quelli di squadra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ci sono quelli di squadra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SPORT

Significato/Curiosita : Ci sono quelli di squadra

Significati, vedi squadra mobile (disambigua). la squadra mobile è un ufficio della polizia di stato italiana, incardinato in ogni questura, cui sono demandati... Vedi sport (disambigua). la maratona di londra, edizione 2005: le gare di corsa a piedi, nelle loro varie specialità, rappresentano la forma di sport più... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 20 febbraio 2023

Altre Definizioni per: sono; quelli; squadra; sono uguali in inverno; sono citate nei libri di storia; sono larghe quelle dei generosi; sono collegati in città; quelli fiscali opprimono; Sono noti quelli di Pitagora e di Euclide; quelli circolari sono sempre coperti; Ci sono quelli che se ne dànno... un sacco; squadra ferrarese; Tanti sono i componenti di una squadra di rugby; Formaggio in tipiche forme squadra te; La squadra dei Lodigiani; Cerca nelle Definizioni