Lo sono i discorsi non chiusi tra virgolette - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono i discorsi non chiusi tra virgolette. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : INDIRETTI

Significato/Curiosita : Lo sono i discorsi non chiusi tra virgolette

Pertinenza. ve ne sono di tre tipi: virgolette alte singole, dette anche virgolette inglesi o apici singoli (‘ ’ oppure ' ') virgolette alte doppie, dette... La pubblicità indiretta (in inglese product placement) è quel tipo di pubblicità che compare in spazi non prettamente pubblicitari, senza essere segnalata... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 20 febbraio 2023

Vai agli ultimi Twett sulla Soluzione : INDIRETTI mwrlborosse : @preservativi_ amo te però non puoi fare indiretti senza spiegarmi.. - littlwfreak_ : @singofhrry nn c'è bisogno che mi indiretti stavo dormendo - AgReds : RT @GennaroIanelli: Liga, la vicenda di corruzione che coinvolge il #Barcellona e l'arbitro 'antimadridista' #Negreira - OttoGerbotto : RT @Aringoogle: Nel caso del #Superbonus, secondo lo studio di Nomisma [...] Fino a giugno 2022, l’Italia ha speso 38,7 miliardi di euro pe… - iCuddIeKoo : @_4ynoixx questi indiretti.. -

Altre Definizioni per: sono; discorsi; chiusi; virgolette; Ci sono da tavola e da vino; Lo sono certi binocoli; Ci sono quelli di squadra; sono uguali in inverno; Fare discorsi insensati; discorsi fra due; discorsi in difesa; I discorsi fatti dal pulpito; Racchiusi dentro uno steccato; chiusi , otturati; Sono chiusi in se stessi; Come le piadine romagnole ma chiusi e ripieni; Le virgolette ... che comandano; In una narrazione, è introdotto dalle virgolette ; Ripetizione di un espressione tra virgolette ; Cerca nelle Definizioni