Il servo di Canne al venia - Cruciverba

Soluzione 4 lettere : EFIX

Significato/Curiosita : Il servo di canne al venia

Dall'aggravarsi della miseria. invano sono protette dalla dedizione del servo efix (efisio è un nome molto diffuso nel sud della sardegna e si chiama così uno... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 20 febbraio 2023

Il servo di canne al vento; È tra Monaco e canne s; Il celebre lungomare di canne s; Ha avuto corso in Slovenia ; Aveva corso in Slovenia ; La capitale della Slovenia ; Città di cui c è una versione nuova in Slovenia