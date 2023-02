Le sei rapide del Nilo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le sei rapide del Nilo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CATERATTE

Significato/Curiosita : Le sei rapide del nilo

le cateratte del nilo sono tratti del nilo, situati tra le città di assuan e khartoum, in cui l'acqua non ha profondità sufficiente per permetterne la... La prima cateratta si trova nel moderno egitto mentre tutte le altre sono ubicate nel sudan. ubicazione delle cateratte del nilo le cateratte sono sei:... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 20 febbraio 2023

