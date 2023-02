Scrive articoli di fondo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Scrive articoli di fondo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : EDITORIALISTA

Significato/Curiosita : Scrive articoli di fondo

Riporta fatti di reato, anche gravissimi. articoli d'opinione l'articolo di fondo (abbreviato in fondo), l'articolo di apertura della prima pagina (spesso scritto... Un editorialista è un giornalista - solitamente una firma di chiara fama - che commenta su un quotidiano o un rotocalco il fatto del giorno che può riguardare... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 20 febbraio 2023

