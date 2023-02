Il salire in verticale di un aereo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il salire in verticale di un aereo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CABRARE

Significato/Curiosita : Il salire in verticale di un aereo

Disastro aereo delle ande ci si riferisce all'incidente aereo avvenuto sulla cordigliera delle ande, nel territorio del comune argentino di malargüe, il 13... Percorso, a causa del gran numero di sentinelle, trinity è costretta a far cabrare la nave ed a portarla ad una quota molto elevata, sopra alla coltre di... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 20 febbraio 2023

Altre Definizioni per: salire; verticale; aereo; Il contrario di salire ; L inizio a cui si può risalire ; Faticosi da salire ; salire in superficie; Fiumi messi in verticale ; Sollevato in posizione verticale ; Così ci si tuffa... in verticale , con i piedi; L asse verticale del piano cartesiano; L altezza raggiunta dall aereo in volo; Collaborano nella guida dell aereo ; Il volante del pilota d aereo ; L impennata dell aereo ; Cerca nelle Definizioni