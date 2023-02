La Rossetti personaggio della televisione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La Rossetti personaggio della televisione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PATRIZIA

Significato/Curiosita : La rossetti personaggio della televisione

Patrizia rossetti conduce il festival di sanremo 1982 patrizia rossetti (montaione, 19 marzo 1959) è una conduttrice televisiva, conduttrice radiofonica... Cercando il film del 1940, vedi patrizia (film). patrizia è un nome proprio di persona italiano femminile. maschili: patrizio bulgaro: (patricija)... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 20 febbraio 2023

L effetto lucente proprio di certi rossetti ; L effetto di certi rossetti ; L effetto lucente dei rossetti ; rossetti , conduttrice TV; Il personaggio di Dickens di cui è noto il circolo; Lo è Oliver Twist, il personaggio di Dickens; Ha come protagonista un solo personaggio ; personaggio che dà il nome a una portaerei statunitense; Gli euro della banconota arancione; Un Orietta della canzone; Nel corpo della seppia; Il porticato in Piazza della Signoria, a Firenze; Il Chuck che è Walker Texas Ranger alla televisione ; Il Teocoli della televisione ; Il Chiambretti della televisione ; La televisione ne trasmette molti;