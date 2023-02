Rilevare, considerare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rilevare, considerare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : NOTARE

Significato/Curiosita : Rilevare considerare

L'estensimetro è uno strumento di misura utilizzato per rilevare piccole deformazioni dimensionali di un corpo sottoposto a sollecitazioni meccaniche o... Tig notaro al san diego comic-con international nel 2018. tig notaro, pseudonimo di mathilde o'callaghan notaro (jackson, 24 marzo 1971), è una comica... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 20 febbraio 2023

